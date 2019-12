Policjanci i strażnicy leśni sprawdzają "legalność" choinek

Policjanci wspólnie ze strażnikami leśnymi prowadzą akcję pod nazwą „Choinka”. Sprawdzają nie tylko legalność pochodzenia sprzedawanych drzewek, ale przede wszystkim swoje działania skupiają na kontroli obszarów leśnych, by ograniczyć w ten sposób zjawisko nielegalnej wycinki.

Na terenie powiatu węgorzewskiego policjanci prowadzą akcję "Choinka". Okres przedświąteczny to czas, gdy bardzo wielu handlowców oferuje drzewka. Zdarza się, że nieuczciwi sprzedawcy proponują kupno choinek nielegalnie wyciętych z lasu.



Dlatego też policjanci wspólnie ze strażnikami leśnymi sprawdzają nie tylko punkty sprzedaży choinek, pod kątem ich źródła pochodzenia, ale również patrolują tereny leśne, mając na uwadze miejsca ewentualnego pozyskiwania drzewek. Monitoring i wzmożone kontrole kompleksów leśnych mają na celu przede wszystkim powstrzymanie nierozsądnych śmiałków od zabronionego niszczenia drzew i nielegalnej wycinki choinek.



Policjanci przypominają, że zarówno sprzedaż kradzionych drzewek, jak i ich zakup prowadzą do odpowiedzialności karnej za przestępstwo lub wykroczenie. Za kradzież choinki bądź innej rośliny z lasu grozi 500 złotowy mandat. Jeśli sprawa zakończy się w sądzie, to kara może być o wiele surowsza. Należy zatem zastanowić się, czy warto narażać się na konsekwencje prawne, czy nie lepiej po prostu kupić świąteczne drzewko w legalnym punkcie sprzedaży.

KPP Węgorzewo